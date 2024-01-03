Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В непогоду возрастает количество дорожных аварий, так как снегопад снижает видимость на трассах и улицах городов. Поэтому водителям необходимо выбирать пониженную скорость, увеличивать дистанцию между машинами и по возможности не выезжать на встречную полосу движения. Неопытным автомобилистам в Госавтоинспекции советуют избежать поездок на личном автомобиле.
Также осторожнее должны быть и пешеходы. Из-за обильных осадков водители могут не заметить людей, переходящих дорогу. Кроме того, свердловчанам следует использовать на одежде светоотражающие элементы. В круглосуточную диспетчерскую службу можно обратиться по телефону 112.
Напомним, 2 января в Свердловской области в результате рейда от вождения были отстранены 74 водителя. 29 из них оказались пьяными.