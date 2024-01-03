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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В ГИБДД предупредили жителей Свердловской области о сильных снегопадах

Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской области

3 января 2024, 15:58
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД предупредили жителей Свердловской области о сильных снегопадах

В большей части Свердловской области, начиная с 3 января, прогнозируются сильные снегопады, которые продлятся несколько дней. Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее.

В непогоду возрастает количество дорожных аварий, так как снегопад снижает видимость на трассах и улицах городов. Поэтому водителям необходимо выбирать пониженную скорость, увеличивать дистанцию между машинами и по возможности не выезжать на встречную полосу движения. Неопытным автомобилистам в Госавтоинспекции советуют избежать поездок на личном автомобиле.

Также осторожнее должны быть и пешеходы. Из-за обильных осадков водители могут не заметить людей, переходящих дорогу. Кроме того, свердловчанам следует использовать на одежде светоотражающие элементы. В круглосуточную диспетчерскую службу можно обратиться по телефону 112.

Напомним, 2 января в Свердловской области в результате рейда от вождения были отстранены 74 водителя. 29 из них оказались пьяными.

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#Транспорт#ГИБДД#Снегопад#Автомобиль#Водитель#Предупреждение#Екатеринбург#Евгения Сафина
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