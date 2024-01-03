Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской области

В непогоду возрастает количество дорожных аварий, так как снегопад снижает видимость на трассах и улицах городов. Поэтому водителям необходимо выбирать пониженную скорость, увеличивать дистанцию между машинами и по возможности не выезжать на встречную полосу движения. Неопытным автомобилистам в Госавтоинспекции советуют избежать поездок на личном автомобиле.