Волшебники Екатеринбурга: местные жители устроили дуэль фейерверками

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Екатеринбурге подростки решили показать, как можно сражаться с помощью фейерверков. Их бой попал на видео и распространился в Сети.
На первом видео в Telegram-канале «Бандитский центр» представлено, как двое подростков стреляют друг в друга, словно волшебники, из фейерверков на территории жилого дома.
На другом видео показан бой подростков, где один пытается попасть в другого на проезжей части, в то время как тот старается скрыться и обороняться. Оба инцидента произошли около машин.
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