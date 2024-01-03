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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Подростки устроили дуэль фейерверками в Екатеринбурге

Волшебники Екатеринбурга: местные жители устроили дуэль фейерверками

3 января 2024, 09:17
Фото: Midjourney

Подростки устроили дуэль фейерверками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге были зафиксированы сражения детей с помощью фейерверков.

В Екатеринбурге подростки решили показать, как можно сражаться с помощью фейерверков. Их бой попал на видео и распространился в Сети.

На первом видео в Telegram-канале «Бандитский центр» представлено, как двое подростков стреляют друг в друга, словно волшебники, из фейерверков на территории жилого дома.

На другом видео показан бой подростков, где один пытается попасть в другого на проезжей части, в то время как тот старается скрыться и обороняться. Оба инцидента произошли около машин.

Ранее сообщалось, что собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле.

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#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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