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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Задержаны подозреваемые в краже сотовых телефонов в Екатеринбурге

Воришки найдены: ущерб от кражи телефонов составил 110 тысяч рублей в Екатеринбурге

3 января 2024, 09:56
Фото: 1MI

Задержаны подозреваемые в краже сотовых телефонов в Екатеринбурге

Два жителя Екатеринбурга в разное время совершили кражи сотовых телефонов на общую сумму 110 тысяч рублей и были задержаны полицией.

Хищения происходили в декабре 2023 года в общественных местах. Злоумышленники пользовались рассеянностью потерпевших. Первая подозреваемая 48-летнего возраста стащила из кармана покупателя в торговом центре Екатеринбурга телефон стоимостью 90 тысяч рублей и успела сбыть его, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Подозреваемые в совершении кражПодозреваемые в совершении краж
Подозреваемые в совершении кражПодозреваемые в совершении краж
Подозреваемые в совершении краж
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Второй воришка 2005 года рождения орудовал в точке общепита рядом с местом своего проживания. Из-за его преступных действий посетитель кафе из города Ревды лишился телефона стоимостью 20 тысяч рублей. Продать украденное похититель не успел. Сотрудники полиции вернули гаджет хозяину.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В Нижнем Тагиле 27 декабря в в «Бургер Кинге» неизвестный присвоил себе чужие вещи — ремень и джинсы.

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