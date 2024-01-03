Воришки найдены: ущерб от кражи телефонов составил 110 тысяч рублей в Екатеринбурге

Хищения происходили в декабре 2023 года в общественных местах. Злоумышленники пользовались рассеянностью потерпевших. Первая подозреваемая 48-летнего возраста стащила из кармана покупателя в торговом центре Екатеринбурга телефон стоимостью 90 тысяч рублей и успела сбыть его, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.