Воришки найдены: ущерб от кражи телефонов составил 110 тысяч рублей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Хищения происходили в декабре 2023 года в общественных местах. Злоумышленники пользовались рассеянностью потерпевших. Первая подозреваемая 48-летнего возраста стащила из кармана покупателя в торговом центре Екатеринбурга телефон стоимостью 90 тысяч рублей и успела сбыть его, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Второй воришка 2005 года рождения орудовал в точке общепита рядом с местом своего проживания. Из-за его преступных действий посетитель кафе из города Ревды лишился телефона стоимостью 20 тысяч рублей. Продать украденное похититель не успел. Сотрудники полиции вернули гаджет хозяину.
В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
В Нижнем Тагиле 27 декабря в в «Бургер Кинге» неизвестный присвоил себе чужие вещи — ремень и джинсы.