Всего достаточно. Магазины Екатеринбурга ответили на слухи о нехватке продуктов

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Специалисты МинАПК сообщили, что в городские магазины Екатеринбурга поставляется каждый день. Более того, отмечается, что торговыми сетями дефицит не отмечается, все поставки осуществляются по расписанию.
Вместе с тем отмечается, что много людей готовились к праздникам, потому, возможно, может быть нехватка каких-то продуктов. Сейчас магазины восстанавливают ассортимент.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал хлеб.