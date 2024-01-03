Всего достаточно. Магазины Екатеринбурга ответили на слухи о нехватке продуктов

Специалисты МинАПК сообщили, что в городские магазины Екатеринбурга поставляется каждый день. Более того, отмечается, что торговыми сетями дефицит не отмечается, все поставки осуществляются по расписанию.



Вместе с тем отмечается, что много людей готовились к праздникам, потому, возможно, может быть нехватка каких-то продуктов. Сейчас магазины восстанавливают ассортимент.