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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В магазинах Екатеринбурге заявили, что нет дефицита хлеба в регионе

Всего достаточно. Магазины Екатеринбурга ответили на слухи о нехватке продуктов

3 января 2024, 10:20
Фото: 1MI

В магазинах Екатеринбурге заявили, что нет дефицита хлеба в регионе

В Екатеринбургских магазинах восполняется нехватка продуктов.

Специалисты МинАПК сообщили, что в городские магазины Екатеринбурга поставляется каждый день. Более того, отмечается, что торговыми сетями дефицит не отмечается, все поставки осуществляются по расписанию.

Вместе с тем отмечается, что много людей готовились к праздникам, потому, возможно, может быть нехватка каких-то продуктов. Сейчас магазины восстанавливают ассортимент.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал хлеб.

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#Еда#Дефицит#Продукты питания#Хлеб#Хлебобулочные изделия#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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