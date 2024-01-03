Заметила учительница. В Нижнем Тагиле найден ушедший из дома мальчик

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Мальчика на улице заметила учительница и сразу позвонила его маме. Андрея доставили домой, сейчас он находится в безопасности, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Мальчик найден, с ним все в порядке. Как только поступило сообщение об его исчезновении, в полиции организовали поисковые мероприятия, — пояснили в полиции.
Напомним, 10-летний Андрей ушел из дома в 5 утра 3 января. Мальчик имеет психические отклонения. Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры.