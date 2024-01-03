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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Пропавший в Нижнем Тагиле мальчик с психическими отклонениями найден

Заметила учительница. В Нижнем Тагиле найден ушедший из дома мальчик

3 января 2024, 06:25
Фото: 1MI

Пропавший в Нижнем Тагиле мальчик с психическими отклонениями найден

10-летний Андрей, который пропал 3 января в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле, найден живым.

Мальчика на улице заметила учительница и сразу позвонила его маме. Андрея доставили домой, сейчас он находится в безопасности, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мальчик найден, с ним все в порядке. Как только поступило сообщение об его исчезновении, в полиции организовали поисковые мероприятия, — пояснили в полиции.

Напомним, 10-летний Андрей ушел из дома в 5 утра 3 января. Мальчик имеет психические отклонения. Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры.

Имеет психические отклонения. В Нижнем Тагиле пропал мальчик
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