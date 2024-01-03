Жители Первоуральска снова остались без воды в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Из-за прорыва трубы на сетях «Водоканала» пострадали жители улиц Ленина и Малышева. По словам очевидца, вода залила весь микрорайон.
Люди не могут ни пройти, ни проехать. Странная ситуация возникает у нас в городе. Как только становится холоднее, сети рвутся, — говорит на видео местный житель.
Он отметил, что местные власти бездействуют и не хотят проводить глобальную реконструкцию, а просто делают «заплатки».
Воды нет никакой с самого утра. Из дома не выйти. Воды по колено. Рабочих нет, — пояснила подписчица паблика «Горячий Первик» ВКонтакте.
В «Водоканале» Первоуральска рассказали, что 3 января для устранения аварии на улице Малышева отключили холодную воду в 12 домах, а для ремонтных работ на улице Энгельса — в микрорайоне Магнитка.
Напомним, в ночь на 30 декабря 2023 года в Первоуральске из-за аварии более трех тысяч человек остались без воды и тепла. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.