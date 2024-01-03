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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В Первоуральске люди остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители Первоуральска снова остались без воды в новогодние каникулы

3 января 2024, 14:53
Фото: 1MI

В Первоуральске люди остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за очередной коммунальной аварии, произошедшей в Первоуральске, местные жители остались без воды в новогодние праздники.

Из-за прорыва трубы на сетях «Водоканала» пострадали жители улиц Ленина и Малышева. По словам очевидца, вода залила весь микрорайон.

Люди не могут ни пройти, ни проехать. Странная ситуация возникает у нас в городе. Как только становится холоднее, сети рвутся, — говорит на видео местный житель.

Он отметил, что местные власти бездействуют и не хотят проводить глобальную реконструкцию, а просто делают «заплатки».

Воды нет никакой с самого утра. Из дома не выйти. Воды по колено. Рабочих нет, — пояснила подписчица паблика «Горячий Первик» ВКонтакте.

В «Водоканале» Первоуральска рассказали, что 3 января для устранения аварии на улице Малышева отключили холодную воду в 12 домах, а для ремонтных работ на улице Энгельса — в микрорайоне Магнитка.

Напомним, в ночь на 30 декабря 2023 года в Первоуральске из-за аварии более трех тысяч человек остались без воды и тепла. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.

Жителям Первоуральска вернули воду и тепло накануне Нового года
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#Общество#Происшествия#Первоуральск#Вода#Коммунальная авария#Трубы#Прорыв#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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