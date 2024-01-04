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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Екатеринбурге на воинский учет поставлены около 450 мигрантов

450 мигрантов поставлены за месяц в Екатеринбурге на воинский учет

4 января 2024, 14:00
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге на воинский учет поставлены около 450 мигрантов

С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге были поставлены на учет около 450 мигрантов, которые ранее уклонялись от службы в армии.

Рейды проводят военные следователи. За указанное время попались около 450 мигрантов-уклонистов. Однако их число возрастает день ото дня. Более 150 граждан иностранных государств заключили договоры с Министерством обороны РФ, сообщили в военном следственном управлении СК по ЦВО.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются рейды по выявлению нелегальных мигрантов, которые незаконно находятся на территории России. В ходе последних проведенных мероприятий было задержано 15 человек.

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#Общество#Мигранты#Рейды#Екатеринбург#Евгения Сафина#Воинский учет
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