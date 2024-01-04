450 мигрантов поставлены за месяц в Екатеринбурге на воинский учет

Рейды проводят военные следователи. За указанное время попались около 450 мигрантов-уклонистов. Однако их число возрастает день ото дня. Более 150 граждан иностранных государств заключили договоры с Министерством обороны РФ, сообщили в военном следственном управлении СК по ЦВО.