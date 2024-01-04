Действия охранника тагильской школы проверят после избиения школьницы мигрантами

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Ранее очевидцы конфликта сообщили, что в то время, когда два пятиклассника-мигранта из школы № 56 избивали девочку-сироту, охранник ЧОП, работающий в учебном учреждении, ничего не сделал, чтобы остановить драку.
В Управлении образования Нижнего Тагила пояснили, что конфликт 29 декабря 2023 года произошел за пределами школьной территории. Сейчас проводится внутренняя проверка. Правильность и корректность действий охранника также будет оценена.
Напомним, после того, как два брата-мигранта избили школьницу в Нижнем Тагиле, она попала в больницу с тяжелыми травмами. Мать мальчиков снимала происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.