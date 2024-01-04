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Published Сегодня, 16:40

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В Нижнем Тагиле охраннику грозит проверка после избиения сироты мигрантами

Действия охранника тагильской школы проверят после избиения школьницы мигрантами

4 января 2024, 16:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле охраннику грозит проверка после избиения сироты мигрантами

В ходе проверки, организованной Управлением образования Нижнего Тагила, будет дана оценка правильности действий охранника школы, который видел избиение девочки-сироты мигрантами. По словам очевидцев, он не предпринял никаких действий.

Ранее очевидцы конфликта сообщили, что в то время, когда два пятиклассника-мигранта из школы № 56 избивали девочку-сироту, охранник ЧОП, работающий в учебном учреждении, ничего не сделал, чтобы остановить драку.

В Управлении образования Нижнего Тагила пояснили, что конфликт 29 декабря 2023 года произошел за пределами школьной территории. Сейчас проводится внутренняя проверка. Правильность и корректность действий охранника также будет оценена.

Напомним, после того, как два брата-мигранта избили школьницу в Нижнем Тагиле, она попала в больницу с тяжелыми травмами. Мать мальчиков снимала происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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