Из-за промерзшей стрелки под Серовом сошел с рельсов локомотив

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На место аварии для установления причин инцидента прибыл транспортный прокурор. Предварительной причиной произошедшего названо промерзание стрелки на железнодорожных путях. Восстановительные работы были выполнены оперативно. Теперь транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве.
Напомним, в январе 2023 года из-за неисправной стрелки в Нижнем Тагиле на ВГОКе сошел в рельсов вагон грузового поезда. В связи с этим предприятие получило предостережение от надзорных органов.