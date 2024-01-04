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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Под Серовом сошел с рельсов локомотив

Из-за промерзшей стрелки под Серовом сошел с рельсов локомотив

4 января 2024, 12:15
Фото: 1MI

Под Серовом сошел с рельсов локомотив

3 января, в вечернее время, на ж/д станции Серов-Заводская сошел с рельсов локомотив. Никто не пострадал.

На место аварии для установления причин инцидента прибыл транспортный прокурор. Предварительной причиной произошедшего названо промерзание стрелки на железнодорожных путях. Восстановительные работы были выполнены оперативно. Теперь транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве.

Фото: Уральская транспортная прокуратра

Напомним, в январе 2023 года из-за неисправной стрелки в Нижнем Тагиле на ВГОКе сошел в рельсов вагон грузового поезда. В связи с этим предприятие получило предостережение от надзорных органов.

Вагон сошел с рельсов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Серов#Рельсы#Поезд#Локомотив#Екатеринбург#Евгения Сафина#Авария
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