Коммунальщики устраняют повреждение на трамвайных путях в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Екатеринбурге случился разрыв трубы, который повлиял на движение трамваев. По информации URA.RU, на пересечении улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков образовалось ледяное поле, в связи с которым движение застопорилось.
В результате порыва трубы трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму не курсируют. Сотрудники «Водоканала» ведут работы по устранению аварии.
Сообщается, что троллейбус №33 возобновил свое движение, а все трамваи, направляющиеся в Верхнюю Пышму, едут на кольцо Эльмаша.
Ранее сообщалось, что новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге.