tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Из-за аварии трамваи В Екатеринбурге пустили по другому кольцу

Коммунальщики устраняют повреждение на трамвайных путях в Екатеринбурге

4 января 2024, 09:09
Фото: 1MI

Из-за аварии трамваи В Екатеринбурге пустили по другому кольцу

В Екатеринбурге произошла авария на трамвайных путях, по направлению в Верхнюю Пышму.

В Екатеринбурге случился разрыв трубы, который повлиял на движение трамваев. По информации URA.RU, на пересечении улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков образовалось ледяное поле, в связи с которым движение застопорилось.

В результате порыва трубы трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму не курсируют. Сотрудники «Водоканала» ведут работы по устранению аварии.

Сообщается, что троллейбус №33 возобновил свое движение, а все трамваи, направляющиеся в Верхнюю Пышму, едут на кольцо Эльмаша.

Ранее сообщалось, что новый трамвайный маршрут ожидает Академический район в Екатеринбурге.

Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
Бесплатные трамваи, новый театр, зарплаты учителей, закрытие улицы и хороший урожайВ Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопадаТрамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь
#Происшествия#Транспорт#ЧП#Трамвай#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Сегодня, 04:00
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Вчера, 13:08
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Вчера, 13:11
Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:34
Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе
Сегодня, 07:46
В Екатеринбурге вновь разыскивают мигрантов в торговых центрах
Сегодня, 08:42