Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замуж

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Артистка опубликовала в соцсетях фото руки с кольцом и написала «Да!», сообщает Starhit.
Сегодня Ксения для поклонников юмора тесно ассоциируется с «Уральскими пельменями», выступая в различных амплуа. Но впервые на одной сцене с уральской командой девушку заметили в 2015 году. До этого момента артистка дважды покоряла Высшую лигу КВН в составе женской команды «Раисы».
В 2023 году на экраны телевизоров вышел сериал «Мама будет против» — приквел к юмористическим номерам про семью Тамары Игоревны в исполнении Дмитрия Брекоткина.
Останется ли в будущем Ксения в юмористическом проекте, неизвестно. Имя своего избранника невеста пока тоже не называет.
В декабре 2023 года начался показ сериала о семье «Букиных» из Екатеринбурга. Что именно показали зрителям в первых сериях, читайте в нашем сюжете.