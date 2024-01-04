Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замуж

Сегодня Ксения для поклонников юмора тесно ассоциируется с «Уральскими пельменями», выступая в различных амплуа. Но впервые на одной сцене с уральской командой девушку заметили в 2015 году. До этого момента артистка дважды покоряла Высшую лигу КВН в составе женской команды «Раисы».