tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева получила предложение выйти замуж

Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замуж

4 января 2024, 14:30
Фото: Ксения Корнева — официальная группа

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева получила предложение выйти замуж

Предложение руки и сердца солистка «пельменей» получила в романтическом формате — прямо в новогоднюю ночь.

Артистка опубликовала в соцсетях фото руки с кольцом и написала «Да!», сообщает Starhit.

Сегодня Ксения для поклонников юмора тесно ассоциируется с «Уральскими пельменями», выступая в различных амплуа. Но впервые на одной сцене с уральской командой девушку заметили в 2015 году. До этого момента артистка дважды покоряла Высшую лигу КВН в составе женской команды «Раисы».

В 2023 году на экраны телевизоров вышел сериал «Мама будет против» — приквел к юмористическим номерам про семью Тамары Игоревны в исполнении Дмитрия Брекоткина.

Фото: Ксения Корнева

Останется ли в будущем Ксения в юмористическом проекте, неизвестно. Имя своего избранника невеста пока тоже не называет.

В декабре 2023 года начался показ сериала о семье «Букиных» из Екатеринбурга. Что именно показали зрителям в первых сериях, читайте в нашем сюжете.

«Уральские пельмени» названы лучшим юмористическим шоу России
Узнать подробнее
Читайте также:
Фура экс-звезды «Уральских пельменей» застряла в огромной пробкеВстреча выпускников КВН снова состоялась в ЕкатеринбургеШтормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных холодовРаботники атомной энергетики Свердловской области получили награды от президента РФ
#Общество#Свободное время#Александра Логинова#Предложение#Юмор#Высшая лига#КВН#Уральские пельмени#Невеста#Екатеринбург#Артистка#Замужество
Подпишитесь
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Сегодня, 04:00
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Вчера, 13:08
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Вчера, 13:11
Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:34
Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе
Сегодня, 07:46
В Екатеринбурге вновь разыскивают мигрантов в торговых центрах
Сегодня, 08:42