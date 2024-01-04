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Инцидент с избиением подростков в Нижнем Тагиле заинтересовал лидера диаспоры

Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле

4 января 2024, 07:34
Фото: Midjourney

Инцидент с избиением подростков в Нижнем Тагиле заинтересовал лидера диаспоры

Лидер диаспоры Фарух Мирзоев выразил свое отношение к драке школьников в Нижнем Тагиле.

Глава «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» отметил, что виновные должны быть наказаны соответствующим образом. Мирзоев подчеркнул, что его тревожит поведение мигрантов, и добавил, что будет проведена более тесная работа с государственными органами, сообщает v-tagile.

Напомним, что происшествие случилось в конце декабря около школы №56, тогда ученики пятого класса избили своих одноклассников. Пострадавшая девочка с серьезными травмами находится в медучреждении.

Предполагается, что нападавшими являются переведенные ученики из другой школы. Более того, мама подростков снимала все происходящее на видео. Следственный комитет завел уголовное дело, а глава СК РФ Александр Бастрыкин взял случай под свой контроль.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ прокомментировали драку в школе Нижнего Тагила.

СК заинтересовался делом об избиении ребенка подростками в Свердловской области
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