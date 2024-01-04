Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле

Глава «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» отметил, что виновные должны быть наказаны соответствующим образом. Мирзоев подчеркнул, что его тревожит поведение мигрантов, и добавил, что будет проведена более тесная работа с государственными органами, сообщает v-tagile.