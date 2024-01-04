Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Глава «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» отметил, что виновные должны быть наказаны соответствующим образом. Мирзоев подчеркнул, что его тревожит поведение мигрантов, и добавил, что будет проведена более тесная работа с государственными органами, сообщает v-tagile.
Напомним, что происшествие случилось в конце декабря около школы №56, тогда ученики пятого класса избили своих одноклассников. Пострадавшая девочка с серьезными травмами находится в медучреждении.
Предполагается, что нападавшими являются переведенные ученики из другой школы. Более того, мама подростков снимала все происходящее на видео. Следственный комитет завел уголовное дело, а глава СК РФ Александр Бастрыкин взял случай под свой контроль.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ прокомментировали драку в школе Нижнего Тагила.