Лифт, полный людей, улетел вниз с 6 этажа дома в Уфе

Известно, что пятеро мужчин плотно набились в кабину. Лифт после этого резко сорвался и полетел вниз, сообщает telgram-канал «Экстренный вызов 112». Видеозапись из кабины опубликована в сети. На записи видно, как заходит последний пассажир и после этого лифт приходит в движение с незакрытыми до конца дверьми.