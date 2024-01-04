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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Лифт с пятью мужчинами сорвался вниз с шестого этажа в Уфе

Лифт, полный людей, улетел вниз с 6 этажа дома в Уфе

4 января 2024, 15:13
Фото: 1MI

Лифт с пятью мужчинами сорвался вниз с шестого этажа в Уфе

Отказ лифтового оборудования произошел в ночь с 1 на 2 января в одном из подъездов многоквартирного дома в Уфе.

Известно, что пятеро мужчин плотно набились в кабину. Лифт после этого резко сорвался и полетел вниз, сообщает telgram-канал «Экстренный вызов 112». Видеозапись из кабины опубликована в сети. На записи видно, как заходит последний пассажир и после этого лифт приходит в движение с незакрытыми до конца дверьми.

После жесткого «приземления» мужчины попытались самостоятельно раздвинуть двери, но у них не вышло. В итоге людей извлекали более часа. Жители дома не пострадали благодаря системе аварийного торможения, которая остановила кабину в районе первого этажа. Причины отказа грузоподъемного оборудования пока неизвестны.

Ранее в Нижнем Тагиле из-за инцидента с лифтом женщина попала в больницу и перенесла три операции.

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