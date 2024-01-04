Лифт, полный людей, улетел вниз с 6 этажа дома в Уфе

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Известно, что пятеро мужчин плотно набились в кабину. Лифт после этого резко сорвался и полетел вниз, сообщает telgram-канал «Экстренный вызов 112». Видеозапись из кабины опубликована в сети. На записи видно, как заходит последний пассажир и после этого лифт приходит в движение с незакрытыми до конца дверьми.
После жесткого «приземления» мужчины попытались самостоятельно раздвинуть двери, но у них не вышло. В итоге людей извлекали более часа. Жители дома не пострадали благодаря системе аварийного торможения, которая остановила кабину в районе первого этажа. Причины отказа грузоподъемного оборудования пока неизвестны.
Ранее в Нижнем Тагиле из-за инцидента с лифтом женщина попала в больницу и перенесла три операции.