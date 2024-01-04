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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:34

В Екатеринбурге мужчины стащили чужую обувь из подъезда

Местные домовые. В Екатеринбурге мужчины выкрали обувь из подъезда дома

4 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчины стащили чужую обувь из подъезда

3 января ночью в Екатеринбурге выкрали обувь из подъезда.

Двое мужчин проникли в подъезд дома в Екатеринбурге, после их появления в подъезде исчезла вся обувь. Всего было похищено семь пар обуви.

Екатеринбуржцы подсчитали ущерб, он составил примерно 25 тысяч рублей. Кража была зафиксирована на видеозаписи. Злоумышленники также проникли к соседям и собирались забрать лопату, но один из мужчин услышал шум и вышел наружу. После этого они сбежали.

Как сообщает портал E1.RU, мужчины планировали вскрыть ящики, но заодно решили забрать и обувь. Сейчас жители дома обратились в полицию, которая уже ведет поиски преступников.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге».

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#Происшествия#Свердловская область#Криминал#Кража#Обувь#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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