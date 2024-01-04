Местные домовые. В Екатеринбурге мужчины выкрали обувь из подъезда дома

Екатеринбуржцы подсчитали ущерб, он составил примерно 25 тысяч рублей. Кража была зафиксирована на видеозаписи. Злоумышленники также проникли к соседям и собирались забрать лопату, но один из мужчин услышал шум и вышел наружу. После этого они сбежали.