Местные домовые. В Екатеринбурге мужчины выкрали обувь из подъезда дома

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Двое мужчин проникли в подъезд дома в Екатеринбурге, после их появления в подъезде исчезла вся обувь. Всего было похищено семь пар обуви.
Екатеринбуржцы подсчитали ущерб, он составил примерно 25 тысяч рублей. Кража была зафиксирована на видеозаписи. Злоумышленники также проникли к соседям и собирались забрать лопату, но один из мужчин услышал шум и вышел наружу. После этого они сбежали.
Как сообщает портал E1.RU, мужчины планировали вскрыть ящики, но заодно решили забрать и обувь. Сейчас жители дома обратились в полицию, которая уже ведет поиски преступников.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге».