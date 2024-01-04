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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Синоптики назвали дни наиболее сильных магнитных бурь на Урале в январе

Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе

4 января 2024, 07:46
Фото: Midjourney

Синоптики назвали дни наиболее сильных магнитных бурь на Урале в январе

Из-за сильнейшей вспышки на Солнце, которая произошла практически под бой курантов в Новый год по московскому времени, весь январь метеозависимые люди будут страдать из-за магнитных бурь. Рассказываем, в какие дни это будет происходить.

Астрологи и метеорологи научились довольно точно определять дни, когда происходит пик магнитных бурь. Как оказалось, один из проблемных дней был 2 января. И если вы не употребляли алкоголь, но чувствовали себя не очень, то, вероятно, всему виной магнитные бури.

Плохое самочувствие проявляется бессонницей вкупе с вялостью и повышенной утомляемостью, скачками артериального давления и обострением депрессивных настроений.

Точно такое же влияние окажет на людей магнитная буря с индексом 8 из 9 баллов — 7 января, 9 января, 14 января и 27 января. Это целая серия магнитных бурь, поэтому свердловчанам нужно быть наготове. Специалисты уверяют, что негативное влияние Солнца в такие дни можно сгладить при помощи правильного питания, соблюдения режима сна и контролем артериального давления.

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