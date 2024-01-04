Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе

Астрологи и метеорологи научились довольно точно определять дни, когда происходит пик магнитных бурь. Как оказалось, один из проблемных дней был 2 января. И если вы не употребляли алкоголь, но чувствовали себя не очень, то, вероятно, всему виной магнитные бури.