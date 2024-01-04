Под Екатеринбургом идет сильный снег. ГИБДД вывела на трассы патрули

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:41
Под Екатеринбургом начался сильный снегопад, что привело к мгновенным последствиям на двух важных трассах в Свердловской области. Пермский тракт в районе Перми и Тюменский тракт в районе Камышлова покрылись большим слоем снега. В связи с этим, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) предприняла меры и срочно отправила патрульные автомобили работать на трассах.
Дорожные патрули осуществляют патрулирование трасс. Они регулируют скорость движения, чтобы предотвратить возможные аварии и обеспечить безопасность на дорогах.
Кроме того, в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается сильный мороз. Ожидается, что в ближайшие дни погода ухудшится с новой силой, снегопад и гололедица будут продолжаться.
Ранее сообщалось, что водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской области.