Под Екатеринбургом идет сильный снег. ГИБДД вывела на трассы патрули

Под Екатеринбургом начался сильный снегопад, что привело к мгновенным последствиям на двух важных трассах в Свердловской области. Пермский тракт в районе Перми и Тюменский тракт в районе Камышлова покрылись большим слоем снега. В связи с этим, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) предприняла меры и срочно отправила патрульные автомобили работать на трассах.