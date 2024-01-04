tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

ГИБДД Свердловской области усилила патруль из-за снегопада

Под Екатеринбургом идет сильный снег. ГИБДД вывела на трассы патрули

4 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

ГИБДД Свердловской области усилила патруль из-за снегопада

Из-за сильного снегопада ГИБДД Свердловской области вывели усиленный патруль.

Под Екатеринбургом начался сильный снегопад, что привело к мгновенным последствиям на двух важных трассах в Свердловской области. Пермский тракт в районе Перми и Тюменский тракт в районе Камышлова покрылись большим слоем снега. В связи с этим, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) предприняла меры и срочно отправила патрульные автомобили работать на трассах.

Дорожные патрули осуществляют патрулирование трасс. Они регулируют скорость движения, чтобы предотвратить возможные аварии и обеспечить безопасность на дорогах.

Кроме того, в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается сильный мороз. Ожидается, что в ближайшие дни погода ухудшится с новой силой, снегопад и гололедица будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской области.

Ветер, снег и гололед: прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 4 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопады вновь накроют Свердловскую область 29 декабряКто может не ходить на работу из-за снегопадаЖители Екатеринбурга встали на лыжи и сноуборды из-за снегопада
#Транспорт#ГИБДД#Снег#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Били руками и пинали: школьники при своей матери напали на сироту в Нижнем Тагиле
2 января, 18:34
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Вчера, 13:11
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Вчера, 13:08
Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев
Вчера, 13:56
Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга Трифонова не хотели брать на фронт
Вчера, 13:27
Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге
Вчера, 14:21