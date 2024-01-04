Поезд «Финист» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сломался во время своего рейса

Поезд должен был отправиться в районе 11 утра из Нижнего Тагила, но он приехал с опозданием на почти 40 минут. После того как удалось начать движение, поезд остановился на станции Старатель. По словам машиниста, произошли технические сложности. В результате всех пассажиров отправили в дополнительный поезд.