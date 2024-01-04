Поезд «Финист» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сломался во время своего рейса

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Новые поезда «Финист», представляющие собой современный вид «Ласточки» недавно начали курсировать по региону. 4 января случилась поломка.
Поезд должен был отправиться в районе 11 утра из Нижнего Тагила, но он приехал с опозданием на почти 40 минут. После того как удалось начать движение, поезд остановился на станции Старатель. По словам машиниста, произошли технические сложности. В результате всех пассажиров отправили в дополнительный поезд.
Представители Свердловской железной дороги отметили, что эксплуатация поездов началась в сложных погодных условиях, когда идет то снег, то стоят сильные морозы. Пока принято решение отправить поезд на внеочередное техническое обслуживание, сообщили из пресс-службы СвЖД.
Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички.