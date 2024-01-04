Пьяный пассажир рейса Москва — Минводы сломал проводнику руку, требуя алкоголь

Проблема возникла, когда самолет стал подлетать к аэропорту Грозного. Один из пассажиров поругался с бортпроводником, у которого в результате этого инцидента оказалась сломана рука. Согласно информации Telegram-канала Mash, причина этого столкновения заключалась в желании пьяного пассажира самолета получить бутылку коньяка.