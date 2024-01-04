Пьяный пассажир рейса Москва — Минводы сломал проводнику руку, требуя алкоголь

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Мужчина напал на бортпроводников, требуя предоставить ему бутылку коньяка.
Проблема возникла, когда самолет стал подлетать к аэропорту Грозного. Один из пассажиров поругался с бортпроводником, у которого в результате этого инцидента оказалась сломана рука. Согласно информации Telegram-канала Mash, причина этого столкновения заключалась в желании пьяного пассажира самолета получить бутылку коньяка.
Командир экипажа проинформировал о произошедшем инциденте и начал снижаться, чтобы приземлиться в Минеральных Водах, где бортпроводник был госпитализирован для получения срочной медицинской помощи, а пьяного мужчину увезла полиция.
Ранее сообщалось, что 30 пассажиров не смогли попасть на борт самолета в Кольцово.