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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:23

Пассажир самолета Москва — Минводы сломал руку бортпроводнику

Пьяный пассажир рейса Москва — Минводы сломал проводнику руку, требуя алкоголь

4 января 2024, 05:23
Фото: 1MI

Пассажир самолета Москва — Минводы сломал руку бортпроводнику

В процессе полета на борту Airbus A330, следующего из Москвы в Минеральные Воды, произошел инцидент с одним из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина напал на бортпроводников, требуя предоставить ему бутылку коньяка.

Проблема возникла, когда самолет стал подлетать к аэропорту Грозного. Один из пассажиров поругался с бортпроводником, у которого в результате этого инцидента оказалась сломана рука. Согласно информации Telegram-канала Mash, причина этого столкновения заключалась в желании пьяного пассажира самолета получить бутылку коньяка.

Командир экипажа проинформировал о произошедшем инциденте и начал снижаться, чтобы приземлиться в Минеральных Водах, где бортпроводник был госпитализирован для получения срочной медицинской помощи, а пьяного мужчину увезла полиция.

Ранее сообщалось, что 30 пассажиров не смогли попасть на борт самолета в Кольцово.

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#Общество#Происшествия#Самолет#ЧП#Пьяный#Пассажир#Инцидент#Пьяный мужчина#Камилла Булгакова
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