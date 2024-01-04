Работники атомной энергетики Свердловской области получили награды от президента РФ

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Почетной грамотой и благодарностями от первого лица страны награждены шесть жителей Свердловской области за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. В их числе начальники отделов, инженер-конструктор, токарь и комплектовщик.
Также в документ, состоящий из 20 страниц, вошли имена работников сферы энергетики, промышленности, здравоохранения, культуры, а также научные работники и общественники.
Документ опубликован на портале Государственных правовых актов.
Напоминаем, что в августе 2023 года шесть тагильчан получили награды и почетные звания от Владимира Путина. Вручение проходило в Екатеринбурге при участии губернатора области.