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Шесть жителей Свердловской области отмечены наградами президента России

Работники атомной энергетики Свердловской области получили награды от президента РФ

4 января 2024, 12:38
Фото: 1MI

Шесть жителей Свердловской области отмечены наградами президента России

Распоряжение о поощрении работников различных сфер и отраслей подписал глава России 4 января. В их числе несколько жителей Уральского региона.

Почетной грамотой и благодарностями от первого лица страны награждены шесть жителей Свердловской области за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. В их числе начальники отделов, инженер-конструктор, токарь и комплектовщик.

Также в документ, состоящий из 20 страниц, вошли имена работников сферы энергетики, промышленности, здравоохранения, культуры, а также научные работники и общественники.

Документ опубликован на портале Государственных правовых актов.

Напоминаем, что в августе 2023 года шесть тагильчан получили награды и почетные звания от Владимира Путина. Вручение проходило в Екатеринбурге при участии губернатора области.

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