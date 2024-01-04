Родители праздновали Новый год: подробности смерти годовалой девочки в Екатеринбурге

В этот же день в квартиру к супругам пришли силовики. Муж не стал открывать дверь в квартиру, поэтому ее пришлось взламывать, а подозреваемого задержали и увели. Соседка, которая присутствовала при обыске в качестве понятого, рассказала Е1, что в жилище в завернутом одеяле лежало пять телефонов. Она предположила, что екатеринбуржца еще подозревают и в краже.