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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Подробности смерти девочки, которую выкинул в окно отец в Екатеринбурге

Родители праздновали Новый год: подробности смерти годовалой девочки в Екатеринбурге

4 января 2024, 14:45
Фото: 1MI

Подробности смерти девочки, которую выкинул в окно отец в Екатеринбурге

Появились подробности о гибели годовалой девочки, которую пьяный отец 30 декабря в Екатеринбурге выкинул из окна дома. По словам очевидцев, родители часто злоупотребляли спиртным.

22-летняя мать малышки написала заявление о пропаже дочери в день убийства. Якобы она не знала, где находится ребенок. Как сообщает Ural Mash, женщина часто пьет вместе со своим 30-летним супругом. А мужчина еще и употребляет наркотические вещества.

Новый год семейная пара отмечала не дома, а в гостях. Все это время девочку разыскивали волонтеры. Ее тело обнаружили в снегу под окнами лишь 3 января.

В этот же день в квартиру к супругам пришли силовики. Муж не стал открывать дверь в квартиру, поэтому ее пришлось взламывать, а подозреваемого задержали и увели. Соседка, которая присутствовала при обыске в качестве понятого, рассказала Е1, что в жилище в завернутом одеяле лежало пять телефонов. Она предположила, что екатеринбуржца еще подозревают и в краже.

Один из соседей поделился с «КП-Екатеринбург», что это он сдавал квартиру. Обыски прошли также и у него. Кроме того у арендодателя изъяли телефон из-за переписки с подозреваемым.

Напомним, тело девочки было обнаружено в сугробе лишь на четвертые сутки после ее убийства.

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