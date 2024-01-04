Родители праздновали Новый год: подробности смерти годовалой девочки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
22-летняя мать малышки написала заявление о пропаже дочери в день убийства. Якобы она не знала, где находится ребенок. Как сообщает Ural Mash, женщина часто пьет вместе со своим 30-летним супругом. А мужчина еще и употребляет наркотические вещества.
Новый год семейная пара отмечала не дома, а в гостях. Все это время девочку разыскивали волонтеры. Ее тело обнаружили в снегу под окнами лишь 3 января.
В этот же день в квартиру к супругам пришли силовики. Муж не стал открывать дверь в квартиру, поэтому ее пришлось взламывать, а подозреваемого задержали и увели. Соседка, которая присутствовала при обыске в качестве понятого, рассказала Е1, что в жилище в завернутом одеяле лежало пять телефонов. Она предположила, что екатеринбуржца еще подозревают и в краже.
Один из соседей поделился с «КП-Екатеринбург», что это он сдавал квартиру. Обыски прошли также и у него. Кроме того у арендодателя изъяли телефон из-за переписки с подозреваемым.
Напомним, тело девочки было обнаружено в сугробе лишь на четвертые сутки после ее убийства.