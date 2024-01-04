Школьников ищут полицейские по ночам в кафе, клубах и ТЦ в Екатеринбурге

Особое внимание уделяют школьникам, которые находятся в розыске, убегают из дома и стоят на учете в ПДН. Сотрудники правоохранительных органов проверяют торговые центры, кафе, клубы и другие места, где обычно встречаются дети.



3 января было проверено 10 объектов и выявлен один ребенок, нарушивший законодательство. Кроме того, беседы полицейские провели с представителями торговых точек, напоминая им, что несовершеннолетним нельзя находиться одним на улице с 22.00 до 6.00.