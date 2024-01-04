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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Екатеринбурге в каникулы проходит мероприятие «Комендантский патруль»

Школьников ищут полицейские по ночам в кафе, клубах и ТЦ в Екатеринбурге

4 января 2024, 12:45
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге в каникулы проходит мероприятие «Комендантский патруль»

С 3 по 6 января 2024 года в Екатеринбурге проводится мероприятие под названием «Комендантский патруль». Силовики проверяют общественные места, в которых в ночное время могут находиться несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Особое внимание уделяют школьникам, которые находятся в розыске, убегают из дома и стоят на учете в ПДН. Сотрудники правоохранительных органов проверяют торговые центры, кафе, клубы и другие места, где обычно встречаются дети.

3 января было проверено 10 объектов и выявлен один ребенок, нарушивший законодательство. Кроме того, беседы полицейские провели с представителями торговых точек, напоминая им, что несовершеннолетним нельзя находиться одним на улице с 22.00 до 6.00.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле также во время новогодних праздников проводится «Комендантский патруль».

#Общество#Дети#Полиция#Торговый центр#Клуб#Рейды#Екатеринбург#Евгения Сафина#Комендантский час
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