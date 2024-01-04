Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных холодов

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По сообщению синоптиков Уральского УГМС, в некоторых районах региона среднесуточная температура воздуха в пятницу будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.
В связи с погодными условиями возможны техногенные пожары, так как в холода свердловчане чаще пользуются самодельными и несертифицированными обогревательными приборами. В морозы возникает большой риск прорыва труб на теплотрассах и увеличение дорожных аварий. Не исключается вероятность возникновения происшествий, связанных с обморожением людей.
Между тем, в Нижнем Тагиле среднесуточная температура воздуха, по прогнозам синоптиков Гисметео, значительно не изменится и составит -22 градуса. Ожидается небольшой снег и северный ветер до четырех метров в секунду.
Напомним, в Нижнем Тагиле в январе 2024 года прогнозируются сильные магнитные бури силой в восемь из девяти баллов.