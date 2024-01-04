tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных холодов

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных холодов

4 января 2024, 13:21
Фото: Midjourney
5 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

По сообщению синоптиков Уральского УГМС, в некоторых районах региона среднесуточная температура воздуха в пятницу будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.

В связи с погодными условиями возможны техногенные пожары, так как в холода свердловчане чаще пользуются самодельными и несертифицированными обогревательными приборами. В морозы возникает большой риск прорыва труб на теплотрассах и увеличение дорожных аварий. Не исключается вероятность возникновения происшествий, связанных с обморожением людей.

Между тем, в Нижнем Тагиле среднесуточная температура воздуха, по прогнозам синоптиков Гисметео, значительно не изменится и составит -22 градуса. Ожидается небольшой снег и северный ветер до четырех метров в секунду.

Напомним, в Нижнем Тагиле в январе 2024 года прогнозируются сильные магнитные бури силой в восемь из девяти баллов.

Синоптик Пулин спрогнозировал снегопады в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветер, снег и гололед: прогноз погоды по Нижнему Тагилу на 4 январяКто может не ходить на работу из-за снегопадаВ Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада
#Нижний Тагил#Погода#Снегопад#Ветер#Холод#Синоптики#Зима#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Сегодня, 04:00
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Вчера, 13:08
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Вчера, 13:11
Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:34
Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе
Сегодня, 07:46
В Екатеринбурге вновь разыскивают мигрантов в торговых центрах
Сегодня, 08:42