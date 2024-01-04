Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных холодов

В связи с погодными условиями возможны техногенные пожары, так как в холода свердловчане чаще пользуются самодельными и несертифицированными обогревательными приборами. В морозы возникает большой риск прорыва труб на теплотрассах и увеличение дорожных аварий. Не исключается вероятность возникновения происшествий, связанных с обморожением людей.