Синоптик Пулин спрогнозировал снегопады в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Согласно прогнозам метеоролога Алексея Пулина, в регионе ожидаются снегопады 4 и 5 января. Как отмечает синоптик, по всей области будут идти осадки, кроме северных частей региона. Снежный покров составит до 7 миллиметров.
Кроме того, в уральской столице будет стоять пасмурная погода. Также сообщается, что температура ночью будет примерно -24 градуса, а днем может подняться до -16.
Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в Екатеринбурге ГИБДД вывела дополнительные патрули.