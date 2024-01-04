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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Свердловскую область возвращаются снегопады 4 и 5 января

Синоптик Пулин спрогнозировал снегопады в Свердловской области

4 января 2024, 09:42
Фото: 1MI

В Свердловскую область возвращаются снегопады 4 и 5 января

Снегопад продолжается в Свердловской области.

Согласно прогнозам метеоролога Алексея Пулина, в регионе ожидаются снегопады 4 и 5 января. Как отмечает синоптик, по всей области будут идти осадки, кроме северных частей региона. Снежный покров составит до 7 миллиметров.

Кроме того, в уральской столице будет стоять пасмурная погода. Также сообщается, что температура ночью будет примерно -24 градуса, а днем может подняться до -16.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в Екатеринбурге ГИБДД вывела дополнительные патрули.

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