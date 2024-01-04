«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Тагильчанка Ирина рассказала, что ждала товар заранее. Однако доставку задержали, о чем извещали. В итоге товар оказался не нужен.
Ждала мелочь с Wildberries, чтобы вручить коллеге. Доставку отложили, хотя, по идее, я рассчитывала получить посылку в срок. В итоге дедлайн уже наступил, пришлось выкручиваться и дарить другой подарок. Вроде не так и обидно, но неприятно.
Другой житель Нижнего Тагила Иван ждет курьерскую доставку стола уже вторую неделю. Сначала один из заказов по необъяснимым причинам отменили. Доставка второго заказала задерживается на два дня.
Я планировал получить свой новый письменный стол еще в декабре. Однако первый заказ «Яндекс. Маркет» отменил. Возможно, это был продавец, мне так и не пояснили. Товар был оплачен. Я перезаказал другой стол. Ежедневно доставку сдвигают на день позже. Вот сегодня опять перенесли на 5 декабря. Очень жаль, я уже давно планировал работать за новым столом, — рассказал Иван.
Люди поясняют, что на ожидание курьера заложено время с 10:00 до 23:00. Это значит, что человек должен находиться дома, чтобы принять заказ. По причине ожидания отменяются поездки, выходы из дома, становится некомфортно планировать собственный день.
А когда доставка заказа переносится в 22:30, после того, как ты и так прождал весь день, то вообще становится удивительно, мягко говоря! — уверен Иван.
Маркетплейсы объясняют свои задержки высокой загруженностью в период праздников. Они извиняются перед покупателями и предлагают скидки на заказ последующих товаров, которые, по всей видимости, придется ждать неопределенный период времени.