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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Нижнем Тагиле жалуются на доставку в новогодние каникулы

«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок

4 января 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жалуются на доставку в новогодние каникулы

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на работу маркетплейсов. По словам покупаетелей, доставки опаздывают, а курьеры переносят свой приезд на 2 и больше дней вперед.

Тагильчанка Ирина рассказала, что ждала товар заранее. Однако доставку задержали, о чем извещали. В итоге товар оказался не нужен.

Ждала мелочь с Wildberries, чтобы вручить коллеге. Доставку отложили, хотя, по идее, я рассчитывала получить посылку в срок. В итоге дедлайн уже наступил, пришлось выкручиваться и дарить другой подарок. Вроде не так и обидно, но неприятно.

Другой житель Нижнего Тагила Иван ждет курьерскую доставку стола уже вторую неделю. Сначала один из заказов по необъяснимым причинам отменили. Доставка второго заказала задерживается на два дня.

Я планировал получить свой новый письменный стол еще в декабре. Однако первый заказ «Яндекс. Маркет» отменил. Возможно, это был продавец, мне так и не пояснили. Товар был оплачен. Я перезаказал другой стол. Ежедневно доставку сдвигают на день позже. Вот сегодня опять перенесли на 5 декабря. Очень жаль, я уже давно планировал работать за новым столом, — рассказал Иван.
Фото: tagilcity.ru

Люди поясняют, что на ожидание курьера заложено время с 10:00 до 23:00. Это значит, что человек должен находиться дома, чтобы принять заказ. По причине ожидания отменяются поездки, выходы из дома, становится некомфортно планировать собственный день.

А когда доставка заказа переносится в 22:30, после того, как ты и так прождал весь день, то вообще становится удивительно, мягко говоря! — уверен Иван.

Маркетплейсы объясняют свои задержки высокой загруженностью в период праздников. Они извиняются перед покупателями и предлагают скидки на заказ последующих товаров, которые, по всей видимости, придется ждать неопределенный период времени.

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#Доставка#Яндекс#Задержка#Извинения#Екатеринбург#Wildberries#Маркетплейс#Юлия Мамонтова
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