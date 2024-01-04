Тело нашли в сугробе. Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По данным телеграм-канала Shot, ребенок пролежал в сугробе четыре дня. Девочка скончалась. Поводом для совершения преступления на улице Посадской для пьяного жителя Екатеринбурга стала сильная ссора со своей женой. Он разозлился и выкинул дочку в окно.
Затем родители забыли про нее. Тело малышки нашли очевидцы в сугробе лишь 3 января. По последним данным, ранее неоднократно судимый отец уже задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в Нижнем Тагиле судят мужчину, который после ссоры во время алкогольного застолья задушил, зарезал и выкинул в окно своего собутыльника.