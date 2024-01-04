Тело нашли в сугробе. Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна в Екатеринбурге

По данным телеграм-канала Shot, ребенок пролежал в сугробе четыре дня. Девочка скончалась. Поводом для совершения преступления на улице Посадской для пьяного жителя Екатеринбурга стала сильная ссора со своей женой. Он разозлился и выкинул дочку в окно.