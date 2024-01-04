В МИД Франции прокомментировали ракетные удары Украины по Белгороду

Напомним, украинские войска совершили ракетную атаку на Белгород 30 декабря. Как прокомментировали в Министерстве обороны РФ, во время обстрела противник использовал реактивные системы залпового огня «Ольха» с кассетной частью, а также Vampire. Основная часть снарядов была перехвачена средствами противовоздушной обороны России. Несмотря на это, кассетные части и некоторые боеприпасы попали по городу.