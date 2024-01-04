В МИД Франции прокомментировали ракетные удары Украины по Белгороду

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В ходе ежедневного брифинга сотрудники СМИ обратились за комментариями в МИД Франции, чтобы прояснить позицию Парижа в отношении ракетных ударов, которые ВСУ нанесли по Белгороду с использованием запрещенных боеприпасов, пишет ria.ru.
Представители внешнеполитического ведомства ушли от прямого ответа. Однако заявили, что Украина пользуется предусмотренным статьей 51 Устава ООН правом на оборону. Таким образом, действия ВСУ носят законный характер.
Напомним, украинские войска совершили ракетную атаку на Белгород 30 декабря. Как прокомментировали в Министерстве обороны РФ, во время обстрела противник использовал реактивные системы залпового огня «Ольха» с кассетной частью, а также Vampire. Основная часть снарядов была перехвачена средствами противовоздушной обороны России. Несмотря на это, кассетные части и некоторые боеприпасы попали по городу.
В Минобороны пояснили, что такие действия противника можно рассматривать как попытку отвлечь внимание от поражений, которые украинские войска терпят на передовой. Кроме этого, таким образом ВСУ пытаются спровоцировать российскую армию на аналогичные действия.
По последней информации, в результате атаки ВСУ погибли двадцать пять человек, в том числе пятеро детей. Еще более 100 местных жителей были ранены.