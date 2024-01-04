В списке освобожденных из украинского плена есть пятеро свердловчан

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Депутат Максим Иванов сообщил, что освобождены более 100 военнопленных. Известно, что среди них есть пять человек с Урала, в частности Екатеринбурга, Кушвы и Нягани.
Родственники пропавших мужчин обращались к Иванову через социальные сети с просьбой помочь найти людей.
Сам депутат подчеркнул, что он и его коллеги из Госдумы находятся на связи с представителями правоохранительных органов и занимаются поисками ребят.
Иванов пожелал освобожденным скорейшего восстановления, а тем, кто все еще находится в плену — терпения.
Ранее сообщалось, что военного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине.