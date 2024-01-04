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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Пятеро свердловчан освобождены из украинского плена

В списке освобожденных из украинского плена есть пятеро свердловчан

4 января 2024, 09:59
Фото: Midjourney

Пятеро свердловчан освобождены из украинского плена

Стал известен список освободившихся мужчин из украинского плена, среди которых есть жители Свердловской области.

Депутат Максим Иванов сообщил, что освобождены более 100 военнопленных. Известно, что среди них есть пять человек с Урала, в частности Екатеринбурга, Кушвы и Нягани.

Родственники пропавших мужчин обращались к Иванову через социальные сети с просьбой помочь найти людей.

Сам депутат подчеркнул, что он и его коллеги из Госдумы находятся на связи с представителями правоохранительных органов и занимаются поисками ребят.

Иванов пожелал освобожденным скорейшего восстановления, а тем, кто все еще находится в плену — терпения.

Ранее сообщалось, что военного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине.

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#Военные#Военнослужащие#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Пленные#Камилла Булгакова
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