Внутреннюю проверку проводит УпрО после избиения школьниками сироты в Нижнем Тагиле

Напомним, пятиклассница-сирота из школы № 56 Нижнего Тагила попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее избили ученики-мигранты из этого же образовательного учреждения. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.