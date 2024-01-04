Внутреннюю проверку проводит УпрО после избиения школьниками сироты в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Как сообщили в УпрО, в ходе проверки будут установлены причины произошедшего конфликта и все обстоятельства инцидента. По итогам примут необходимые меры, чтобы предупредить подобные ситуации в дальнейшем.
Также проверят корректность и правильность действий охранника, который видел драку, происходящую рядом со школой, но не остановил и не пресек ее.
Напомним, пятиклассница-сирота из школы № 56 Нижнего Тагила попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее избили ученики-мигранты из этого же образовательного учреждения. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.