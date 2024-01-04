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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

В Нижнем Тагиле УпрО проводит проверку по факту избиения школьницы 5-классниками

Внутреннюю проверку проводит УпрО после избиения школьниками сироты в Нижнем Тагиле

4 января 2024, 15:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле УпрО проводит проверку по факту избиения школьницы 5-классниками

Тагильское Управление образования инициировало внутреннюю проверку после того, как два пятиклассника-мигранта избили девочку-сироту у школы № 56 на Тагилстрое.

Как сообщили в УпрО, в ходе проверки будут установлены причины произошедшего конфликта и все обстоятельства инцидента. По итогам примут необходимые меры, чтобы предупредить подобные ситуации в дальнейшем.

Также проверят корректность и правильность действий охранника, который видел драку, происходящую рядом со школой, но не остановил и не пресек ее.

Напомним, пятиклассница-сирота из школы № 56 Нижнего Тагила попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее избили ученики-мигранты из этого же образовательного учреждения. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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