Зарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Молодые специалисты УЗИ без опыта могут получать оклад в размере 100 тысяч рублей. Вместе с Нижним Тагилом, в список городов с высокими зарплатами врачей также входят Тверь, Тула, Псков и Сочи, по информации SuperJob. Вместе с тем отмечается, что высокие выплаты могут зависеть от непростых условий труда, к примеру, из-за дежурств в ночное время.
Согласно сведениям «Известий», по итогам прошлого года самые большие оклады для докторов были в Твери, Туле, Пскове, Нижнем Тагиле и Сочи. Сообщается, что заведующий отделением может получать от 90 тысяч рублей, а в коммерческом медцентре врачу могут платить 150 тысяч.
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