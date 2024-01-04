Зарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных

Молодые специалисты УЗИ без опыта могут получать оклад в размере 100 тысяч рублей. Вместе с Нижним Тагилом, в список городов с высокими зарплатами врачей также входят Тверь, Тула, Псков и Сочи, по информации SuperJob. Вместе с тем отмечается, что высокие выплаты могут зависеть от непростых условий труда, к примеру, из-за дежурств в ночное время.