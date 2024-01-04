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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Зарплату свердловских врачей назвали одной из самых высоких среди всех профессий

Зарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных

4 января 2024, 06:40
Фото: Midjourney

Зарплату свердловских врачей назвали одной из самых высоких среди всех профессий

Оплата труда медиков Свердловской области признана одной из самых высоких.

Молодые специалисты УЗИ без опыта могут получать оклад в размере 100 тысяч рублей. Вместе с Нижним Тагилом, в список городов с высокими зарплатами врачей также входят Тверь, Тула, Псков и Сочи, по информации SuperJob. Вместе с тем отмечается, что высокие выплаты могут зависеть от непростых условий труда, к примеру, из-за дежурств в ночное время.

Согласно сведениям «Известий», по итогам прошлого года самые большие оклады для докторов были в Твери, Туле, Пскове, Нижнем Тагиле и Сочи. Сообщается, что заведующий отделением может получать от 90 тысяч рублей, а в коммерческом медцентре врачу могут платить 150 тысяч.

Ранее сообщалось, какие вакансии в Екатеринбурге являются самыми высокооплачиваемыми.

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#Зарплата#Врач#Заработная плата#Екатеринбург#Оклад#Камилла Булгакова
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