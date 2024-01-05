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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Температура воздуха в Свердловской области опустится на 7 градусов ниже нормы

Аномальные морозы придут в Свердловскую область

5 января 2024, 09:54
Фото: 1MI

Температура воздуха в Свердловской области опустится на 7 градусов ниже нормы

В Свердловской области прогнозируется аномальная температура, которая опустится ниже средней нормы в сутки. Морозы ожидаются с 6 по 10 января 2024 года.

Столбики уличных градусников опустятся ниже нормы на семь градусов. В связи с этим вероятно возникновение ЧС.

Так, в области могут произойти аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливо-энергетических комплексах, перебои в электроснабжении, техногенные возгорания, дорожные происшествия и ограничения на автодорогах.

Кроме того, существует риск обморожения людей, рассказали в ЕДДС.

Напомним, 5 января 2024 года в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.

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