Аномальные морозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Столбики уличных градусников опустятся ниже нормы на семь градусов. В связи с этим вероятно возникновение ЧС.
Так, в области могут произойти аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливо-энергетических комплексах, перебои в электроснабжении, техногенные возгорания, дорожные происшествия и ограничения на автодорогах.
Кроме того, существует риск обморожения людей, рассказали в ЕДДС.
Напомним, 5 января 2024 года в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.