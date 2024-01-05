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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Рождественский борщ и гуляш съедят заключенные из Нижнего Тагила

«Борщ, салат и компот»: как отпразднуют Рождество заключенные из Нижнего Тагила

5 января 2024, 12:33
Фото: ГУФСИН

Рождественский борщ и гуляш съедят заключенные из Нижнего Тагила

Заключенные ИК-13 «Красная утка» съедят блюда из рождественского меню. Особенный обед им предоставят в честь предстоящего праздника.

В меню вошли борщ на мясном бульоне, гуляш из говядины, салат «Витаминный» и компот.

Меню получилось разнообразным, невероятно вкусным, выглядит аппетитно, а пахнет просто умопомрачительно! — отметили в ГУФСИН.

Ранее сообщалось, что осужденные колонии из Новой Ляли остались без подарков от «Деда Мороза». Им пытались незаконно передать 17 мобильных телефонов и несколько сим-карт. Теперь отправителя подарка планируют найти и наказать.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#ГУФСИН#Заключенные#Рождество#Екатеринбург#Говядина#Борщ#Обед#Дарья Сорокина#Красная утка#Салат
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