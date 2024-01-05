«Борщ, салат и компот»: как отпразднуют Рождество заключенные из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В меню вошли борщ на мясном бульоне, гуляш из говядины, салат «Витаминный» и компот.
Меню получилось разнообразным, невероятно вкусным, выглядит аппетитно, а пахнет просто умопомрачительно! — отметили в ГУФСИН.
Ранее сообщалось, что осужденные колонии из Новой Ляли остались без подарков от «Деда Мороза». Им пытались незаконно передать 17 мобильных телефонов и несколько сим-карт. Теперь отправителя подарка планируют найти и наказать.