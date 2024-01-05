Честь «Льва» и иск за воду. Крупные арбитражные дела в Свердловской области за ноябрь

Ранее КРСУ выиграло суд с ЕТПК и взыскало с компании 252 млн рублей долга за неисполнение договора цессии. Все началось в 2015 году, когда госструктура разместила в банке «Интеркоммерц» 250 млн рублей под 11,6% годовых сроком на один месяц. Однако у банка возникли финансовые сложности, и тогда КРСУ продала право требования этих средств ЕТПК. При этом договор предполагал отлагательные условия, тот есть обязанность выплаты у компании возникала с момента получения депозита от банка. Однако деньги у банка «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» получить не смогла, так как к этому моменту банк стал банкротом. В 2019 году в рамках первой попытки вернуть бюджетные деньги суд отказал КРСУ, так как не были выполнены основные условия договора цессии — банкрот так и не перечислил средства ЕТПК.