Честь «Льва» и иск за воду. Крупные арбитражные дела в Свердловской области за ноябрь

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Второй год подряд житель Екатеринбурга Варлин Шафигуллин пытается взыскать с ООО «Лев» около 2 млрд рублей якобы за незаконное использование земель. Иски в Арбитражный суд Свердловской области подвались ежемесячно в период с августа 2022 года по март 2023 год. При этом каждый раз заявления возвращались обратно истцу по причине того, что с августа прошлого года он больше не является индивидуальным предпринимателем. Несмотря на это, в ноябре Шафигуллин снова подал иск к ООО «Лев» на 2,1 млрд рублей, и заявление вновь было возвращено.
Кроме того, в июне этого года ООО «Лев» подавало встречный иск к Шафигуллину о признании сведений, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. В нем компания просит суд обязать ответчика не распространять сведения о том, что «Лев» незаконно захватил земельные участки, на которых расположены электросети. Так как иски Шафигуллина отражаются в поисковых системах по формированию рейтинга компании, ООО «Лев» посчитало, что своими действиями он создает отрицательный имидж компании. Однако данный иск о защите репутации Арбитражный суд Свердловской области отклонил и теперь он рассматривается в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. В мае 2023 года он передал большую часть компании своим сыновьям Дмитрию и Максиму.
ООО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» требует взыскать с АО «Корпорация развития Среднего Урала», которая принадлежит правительству Свердловской области, 475 млн рублей в качестве исполнения обязательств по договорам кредитов и займов. Исковое заявление пока оставлено судом без движения.
Ранее КРСУ выиграло суд с ЕТПК и взыскало с компании 252 млн рублей долга за неисполнение договора цессии. Все началось в 2015 году, когда госструктура разместила в банке «Интеркоммерц» 250 млн рублей под 11,6% годовых сроком на один месяц. Однако у банка возникли финансовые сложности, и тогда КРСУ продала право требования этих средств ЕТПК. При этом договор предполагал отлагательные условия, тот есть обязанность выплаты у компании возникала с момента получения депозита от банка. Однако деньги у банка «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» получить не смогла, так как к этому моменту банк стал банкротом. В 2019 году в рамках первой попытки вернуть бюджетные деньги суд отказал КРСУ, так как не были выполнены основные условия договора цессии — банкрот так и не перечислил средства ЕТПК.
Федеральная налоговая служба подала в суд заявление о признании банкротом АО «СГМ-Подводстрой» из-за долга по налоговым сбором в размере 106 млн рублей. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.
Помимо задолженности по налогам «СГМ-Подводстрой» несколько раз копил долги по зарплате перед сотрудниками. В феврале и марте 2023 года трудовая инспекция добилась от компании выплаты задолженности перед рабочими в размере 121 тысяча рублей и 257 тысяч рублей соответственно. В мае по требованию прокуратуры компания выплатила задолженность перед 150 работниками на общую сумму свыше 16 млн рублей. Кроме того, заместитель директора получил штраф 30 тысяч рублей. В ноябре прокуратура в ходе надзорных мероприятий вновь установила, что на предприятии за период с апреля по сентябрь 2023 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 28 работниками на общую сумму свыше 2 млн рублей. Из них 1,4 млн рублей в итоге были выплачены.
Ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» требует взыскать с МУП «Технодом», которое занимается обслуживанием многоквартирных домов в Лесном, 77 млн рублей в качестве долга за поставку горячего водоснабжения.
В 2021 году «Т Плюс» уже подавал подобные иски к МУПу. Однако в ходе судебных заседаний было установлено, что ресурсоснабжающая компания поставляла воду ненадлежащего качества. Чтобы доказать это, «Технодом» взял несколько проб, а после подал встречный иск к «Т Плюс» для взыскания затрат на лабораторные исследования.