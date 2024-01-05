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В школе Тюмени пожаловались на постоянные стычки с детьми мигрантов

Депутат Гордумы пожаловался на избиение дочки в школе Тюмени

5 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

В школе Тюмени пожаловались на постоянные стычки с детьми мигрантов

Депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев пожаловался на постоянные стычки между учениками и детьми мигрантов в школе №5 Тюмени.

По словам парламентария, его дочка учится в 4 классе. И хоть она и «не из робкого десятка», но жалуется на то, что силы соперников не равны. Недавно, как рассказала девочка, ее ударили ногой в живот. В результате она пролежала в больнице сутки. Из медучреждения информацию о случившемся передали в полицию и ПДН.

Школьная учительница после случившегося, как утверждает парламентарий, сделала девочке замечание за то, что она «не смогла стерпеть» и «проигнорировать» случившееся. Добавив при этом, что теперь у школы из-за нее проблемы.

Таким образом, замалчивая ситуацию, как считает депутат, педагоги лишь усугубляют проблему. По его словам, ударивший дочку мигрант еще и требует у тех, кто послабее, что-то ему купить. Однажды он просил купить ему нож-раскладушку. Нападавшего ребенка поставили на учет в ПДН.

Ранее подобный конфликт вспыхнул в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов избили девочку. Драка произошла на пешеходном переходе перед школой №56 на улице Гвардейской 29 декабря. Мальчики били девочку руками и пинали. Мать парней все это время находилась рядом и снимала драку на видео.

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