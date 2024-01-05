Депутат Гордумы пожаловался на избиение дочки в школе Тюмени

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По словам парламентария, его дочка учится в 4 классе. И хоть она и «не из робкого десятка», но жалуется на то, что силы соперников не равны. Недавно, как рассказала девочка, ее ударили ногой в живот. В результате она пролежала в больнице сутки. Из медучреждения информацию о случившемся передали в полицию и ПДН.
Школьная учительница после случившегося, как утверждает парламентарий, сделала девочке замечание за то, что она «не смогла стерпеть» и «проигнорировать» случившееся. Добавив при этом, что теперь у школы из-за нее проблемы.
Таким образом, замалчивая ситуацию, как считает депутат, педагоги лишь усугубляют проблему. По его словам, ударивший дочку мигрант еще и требует у тех, кто послабее, что-то ему купить. Однажды он просил купить ему нож-раскладушку. Нападавшего ребенка поставили на учет в ПДН.
Ранее подобный конфликт вспыхнул в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов избили девочку. Драка произошла на пешеходном переходе перед школой №56 на улице Гвардейской 29 декабря. Мальчики били девочку руками и пинали. Мать парней все это время находилась рядом и снимала драку на видео.