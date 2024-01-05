Депутат Гордумы пожаловался на избиение дочки в школе Тюмени

По словам парламентария, его дочка учится в 4 классе. И хоть она и «не из робкого десятка», но жалуется на то, что силы соперников не равны. Недавно, как рассказала девочка, ее ударили ногой в живот. В результате она пролежала в больнице сутки. Из медучреждения информацию о случившемся передали в полицию и ПДН.