Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В своем telegram-канале депутат Гордумы Москвы и журналист Андрей Медведев активно освещает ход конфликта, произошедшего в Нижнем Тагиле в конце 2023 года:
Мне пишут, что один из депутатов местной Думы это сын начальника местного УМВД. Впрочем, тут ничего такого нет. Мало ли, кто чей сын. Не это важно. Просто заодно, мне пишут, что этот депутат дружит с отцом тех самых школьных хулиганов, избивших сироту.
В беседе с TagilCity.ru Гаджи Абдулов на это ответил: «Не знаю ни автора, ни пострадавших, ни обидчиков. Сейчас будут сову на глобус натягивать».
Гаджи Абдулов второй созыв подряд является депутатом городской Думы Нижнего Тагила и возглавляет комиссию по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
Конечно же к ситуации между этими школьниками отношусь негативно! Все жители нашей страны и нашего города в равной степени должны чувствовать себя в безопасности. В этом должны разобраться ответственные службы и органы, и они это делают. Таких случаев по стране немало и с каждым надо разбираться. В каждом классе такие стычки возникают. И с детьми, и с родителями работу нужно вести на постоянной основе. Девочку, конечно, жалко. Наказывать надо хулиганов! Сами завязали руки преподавателям, учителям, голос повысить нельзя, сразу родители жалуются... Теперь пожинаем плоды.. Строже нужно детей воспитывать и таких балбесов сразу на место ставить! — выразил свою оценку Гаджи Абдулов.
Охранник — взрослый человек, но повел себя странно, а те, кто все это видели и описывали — не лучше. Сами промолчали, чего-то ждали, вместо помощи ребёнку. А потом такие умные все стали, — добавил депутат.
В своем канале столичный политик также разместил информацию и про постоянные стычки между учениками и детьми мигрантов в тюменской школе.