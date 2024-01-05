Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов

Депутат Гордумы Нижнего Тагила отрицает связь с семьей, напавшей на сироту

После появления первых публикаций об инциденте с девочкой-сиротой в школе №56, в адрес семьи главного полицейского Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова посыпались обвинения в намеренном затягивании расследования и связях с азербайджанской диаспорой. Не обошли вниманием и его сына — Гаджи Абдулова.