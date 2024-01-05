Девочка после избиения сверстниками в Нижнем Тагиле выписана из больницы

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Пострадавшего ребенка несколько дней обследовали и оказывали ей необходимую помощь врачи детской больницы №3 на улице Кузнецкого.
Сейчас медики приняли решение, что девочку уже можно выписать домой. Информацию о ее выписке подтвердили TagilCity.ru в медучреждении.
Напомним, 29 декабря 2023 года девочку избили два мальчика-мигранта возле школы №56 в присутствии своей матери, которая снимала происходящее на видео. Охранник учебного учреждения не предпринял меры по прекращению побоев.
В отношении родителей подростков возбудили административное дело за неправильное воспитание детей. В управлении образования проводится проверка.