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Пострадавшую от побоев девочку в Нижнем Тагиле выписали из больницы

Девочка после избиения сверстниками в Нижнем Тагиле выписана из больницы

5 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

Пострадавшую от побоев девочку в Нижнем Тагиле выписали из больницы

В Нижнем Тагиле из больницы выписана домой девочка, которую избили подростки-мигранты.

Пострадавшего ребенка несколько дней обследовали и оказывали ей необходимую помощь врачи детской больницы №3 на улице Кузнецкого.

Сейчас медики приняли решение, что девочку уже можно выписать домой. Информацию о ее выписке подтвердили TagilCity.ru в медучреждении.

Напомним, 29 декабря 2023 года девочку избили два мальчика-мигранта возле школы №56 в присутствии своей матери, которая снимала происходящее на видео. Охранник учебного учреждения не предпринял меры по прекращению побоев.

В отношении родителей подростков возбудили административное дело за неправильное воспитание детей. В управлении образования проводится проверка.

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