Девочке должны помочь: депутат Госдумы о ЧП с нападением мигрантов в Тагиле

Об этом действующий вице-спикер Госдумы РФ написала в своем telgram-канале. Кроме того Анна Кузнецова направила еще несколько обращений: в Прокуратуру Свердловской области и в комиссию по делам несовершеннолетних. Политический деятель просит организовать служебную проверку в отношении субъектов по предупреждению детских преступлений, а также проверить принятые меры.