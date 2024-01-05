Девочке должны помочь: депутат Госдумы о ЧП с нападением мигрантов в Тагиле

Posted Сегодня, 22:46
Published Сегодня, 22:46
Modified Сегодня, 22:48
Updated Сегодня, 22:48
Об этом действующий вице-спикер Госдумы РФ написала в своем telgram-канале. Кроме того Анна Кузнецова направила еще несколько обращений: в Прокуратуру Свердловской области и в комиссию по делам несовершеннолетних. Политический деятель просит организовать служебную проверку в отношении субъектов по предупреждению детских преступлений, а также проверить принятые меры.
Доктора делают все возможное, чтобы девочка как можно скорее выздоровела, — заявила Анна Кузнецова.
Напоминаем, депутат Госдумы и по совместительству член Комиссии Президиума Генерального совета входит в состав совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
После избиения 11-летней сироты учениками 5 класса в присутствии своей материи дело приобрело общественный резонанс. К инциденту проявили интерес как общественные деятели, так и члены депутатского корпуса. А муниципальное Управление образования инициировало внутреннюю проверку сотрудников школы.