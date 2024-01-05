tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:46

Published Сегодня, 22:46

Modified Сегодня, 22:48

Updated Сегодня, 22:48

Депутат Госдумы Анна Кузнецова высказалась о нападении мигрантов в Нижнем Тагиле

Девочке должны помочь: депутат Госдумы о ЧП с нападением мигрантов в Тагиле

4 января 2024, 22:46

Депутат Госдумы Анна Кузнецова высказалась о нападении мигрантов в Нижнем Тагиле

За психологической и медицинской помощью для избитой девочки Сони из Нижнего Тагила бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в администрацию губернатора Свердловской области.

Об этом действующий вице-спикер Госдумы РФ написала в своем telgram-канале. Кроме того Анна Кузнецова направила еще несколько обращений: в Прокуратуру Свердловской области и в комиссию по делам несовершеннолетних. Политический деятель просит организовать служебную проверку в отношении субъектов по предупреждению детских преступлений, а также проверить принятые меры.

Доктора делают все возможное, чтобы девочка как можно скорее выздоровела, — заявила Анна Кузнецова.

Напоминаем, депутат Госдумы и по совместительству член Комиссии Президиума Генерального совета входит в состав совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

После избиения 11-летней сироты учениками 5 класса в присутствии своей материи дело приобрело общественный резонанс. К инциденту проявили интерес как общественные деятели, так и члены депутатского корпуса. А муниципальное Управление образования инициировало внутреннюю проверку сотрудников школы.

Действия охранника тагильской школы проверят после избиения школьницы мигрантами
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сироты школьниками в Нижнем ТагилеБастрыкин заинтересовался стрельбой из аэрозольного пистолета в ЕкатеринбургеБастрыкин заинтересовался смертью беременной женщины из Нижнего ТагилаМальчик заявил об издевательствах в лагере под Артемовским
#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Александра Логинова#Проверка#Прокуратура#Дети#Школа#Госдума#ЧП#Избиение ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дети мигрантов избили девочку в Нижнем Тагиле#КДН
Подпишитесь
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Сегодня, 04:00
У перевозчика праздники. Отменено большинство автобусов из Тагила до Висимо-Уткинска
Вчера, 13:08
Цифра стремится к миллиону. Тагильчанка рассказала о тратах на лечение после ДТП
Вчера, 13:11
Лидер диаспоры прокомментировал случай с побоями подростков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:34
Нижний Тагил накроют мощные магнитные бури в январе
Сегодня, 07:46
В Екатеринбурге вновь разыскивают мигрантов в торговых центрах
Сегодня, 08:42