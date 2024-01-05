Дошкольник пострадал в ДТП из-за гололеда на Серовском тракте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Водитель из Березовского 1983 года рождения за рулем Toyota Corolla на 11 километре Серовского тракта в Екатеринбурге допустила столкновение с Kia Rio, двигавшейся навстречу под управлением 37-летнего свердловчанина. В итоге два пассажира из второй иномарки — 33-летняя женщина и ее 6-летний сын были отправлены в больницу для оказания им помощи.
Установлено, что ребенок перевозился без нарушений, а водители были трезвы. Женщина пояснила, что потеряла управление автомобилем из-за гололеда на проезжей части.
Инспекторы ГИБДД выявили недостатки в содержании проезжей части. В МБУ «Железнодорожного ДЭУ» направлена рекомендация по их устранению.
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