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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Дорожные условия стали причиной ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге

Дошкольник пострадал в ДТП из-за гололеда на Серовском тракте в Екатеринбурге

5 января 2024, 15:26
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Дорожные условия стали причиной ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге

Днем 5 января в дорожном происшествии пострадал несовершеннолетний ребенок по причине неудовлетворительного содержания дорог в Екатеринбурге.

Водитель из Березовского 1983 года рождения за рулем Toyota Corolla на 11 километре Серовского тракта в Екатеринбурге допустила столкновение с Kia Rio, двигавшейся навстречу под управлением 37-летнего свердловчанина. В итоге два пассажира из второй иномарки — 33-летняя женщина и ее 6-летний сын были отправлены в больницу для оказания им помощи.

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Установлено, что ребенок перевозился без нарушений, а водители были трезвы. Женщина пояснила, что потеряла управление автомобилем из-за гололеда на проезжей части.

Инспекторы ГИБДД выявили недостатки в содержании проезжей части. В МБУ «Железнодорожного ДЭУ» направлена рекомендация по их устранению.

О том, как чистят дороги в Нижнем Тагиле во время каникул, читайте в нашем материале.

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