Дошкольник пострадал в ДТП из-за гололеда на Серовском тракте в Екатеринбурге

Водитель из Березовского 1983 года рождения за рулем Toyota Corolla на 11 километре Серовского тракта в Екатеринбурге допустила столкновение с Kia Rio, двигавшейся навстречу под управлением 37-летнего свердловчанина. В итоге два пассажира из второй иномарки — 33-летняя женщина и ее 6-летний сын были отправлены в больницу для оказания им помощи.