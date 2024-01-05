Главный режиссер театра кукол в Краснотурьинске скончался на 77 году жизни

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
О том, что режиссер скончался, рассказали сотрудники театра. В культурном учреждении Савин начал работать в 1986 году, был режиссером и актером. В 2007 году он стал главным режиссером, рассказали в Telegram-канале «Краснотурьинск Live».
Бывшие коллеги Савина рассказали, что его спектакли продолжают оставаться в репертуаре театра. Также сотрудники отметили его особенный подход к работе, умение раскрывать таланты и привносить в постановку свою изюминку.
Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле скончался 72-летний почетный житель города Леонид Матвеев.