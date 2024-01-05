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Режиссер театра кукол в Краснотурьинске умер от остановки сердца

Главный режиссер театра кукол в Краснотурьинске скончался на 77 году жизни

5 января 2024, 10:31
Фото: 1MI

Режиссер театра кукол в Краснотурьинске умер от остановки сердца

В Краснотурьинске не стало 76-летнего режиссера театра кукол Виктора Савина. Мужчина умер 3 января 2024 года.

О том, что режиссер скончался, рассказали сотрудники театра. В культурном учреждении Савин начал работать в 1986 году, был режиссером и актером. В 2007 году он стал главным режиссером, рассказали в Telegram-канале «Краснотурьинск Live».

Фото: Telegram-канал «Краснотурьинск Live»

Бывшие коллеги Савина рассказали, что его спектакли продолжают оставаться в репертуаре театра. Также сотрудники отметили его особенный подход к работе, умение раскрывать таланты и привносить в постановку свою изюминку.

Напомним, 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле скончался 72-летний почетный житель города Леонид Матвеев.

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