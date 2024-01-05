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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

За новогодние праздники в Свердловской области выбросили 7 тонн мусора

Из-за обильных снегопадов в Свердловской области затруднен вывоз мусора

5 января 2024, 07:25
Фото: Midjourney

За новогодние праздники в Свердловской области выбросили 7 тонн мусора

В некоторых населенных пунктах Свердловской области вывоз отходов по графику оказался затруднен в связи с плохой погодой.

Контроль за мусорными контейнерами в городах осуществляется постоянно, однако из-за плохих погодных условий вывоз мусора осложнен, так как из-за выпавшего снега трудно подъехать к площадкам с мусором, рассказал заместитель министра ЖКХ по Свердловской области Егор Свалов.

Так, за последние несколько дней административное объединение западной части области накопило не менее тысячи тонн мусора. При этом собирают и транспортируют отходы более 1,5 тысячи человек, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что вывоз ТКО в Свердловской области будет проводиться в обычном режиме.

Тарифы на вывоз мусора вырастут больше чем на 100 рублей в Свердловской области
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