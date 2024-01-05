Из-за обильных снегопадов в Свердловской области затруднен вывоз мусора

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Контроль за мусорными контейнерами в городах осуществляется постоянно, однако из-за плохих погодных условий вывоз мусора осложнен, так как из-за выпавшего снега трудно подъехать к площадкам с мусором, рассказал заместитель министра ЖКХ по Свердловской области Егор Свалов.
Так, за последние несколько дней административное объединение западной части области накопило не менее тысячи тонн мусора. При этом собирают и транспортируют отходы более 1,5 тысячи человек, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что вывоз ТКО в Свердловской области будет проводиться в обычном режиме.