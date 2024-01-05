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Еще 12 школьников могут иметь отношение к конфликту мигрантов и девочки в Тагиле

К конфликту между девочкой и мигрантами в Тагиле могут иметь отношение 12 учеников

5 января 2024, 09:46
Фото: 1MI

Еще 12 школьников могут иметь отношение к конфликту мигрантов и девочки в Тагиле

В Нижнем Тагиле 12 учеников пятого класса школы №56 проверяются на предмет в причастности к конфликту между девочкой и двумя подростками-мигрантами.

Полицейские в настоящий момент проверяют каждого школьника, который может быть причастен к происшествию.

После того, как у детей закончатся зимние каникулы, в школе проведут профилактические работы с учащимися по предотвращению подобных инцидентов, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, происшествие случилось 29 декабря 2023 года. С полученными травмами девочку госпитализировали в больницу на Вые. Спустя несколько дней ребенка выписали домой. Родителей агрессивных школьников намерены привлечь к административной ответственности.

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