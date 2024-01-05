К конфликту между девочкой и мигрантами в Тагиле могут иметь отношение 12 учеников

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Полицейские в настоящий момент проверяют каждого школьника, который может быть причастен к происшествию.
После того, как у детей закончатся зимние каникулы, в школе проведут профилактические работы с учащимися по предотвращению подобных инцидентов, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, происшествие случилось 29 декабря 2023 года. С полученными травмами девочку госпитализировали в больницу на Вые. Спустя несколько дней ребенка выписали домой. Родителей агрессивных школьников намерены привлечь к административной ответственности.