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Дополнительный автобус запустили к «Сима-ленду» в Екатеринбурге

К «Сима-ленду» в Екатеринбурге стал ездить еще один автобус

5 января 2024, 11:00
Фото: 1MI

Дополнительный автобус запустили к «Сима-ленду» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пустили еще один автобус №44 по маршруту «станция метро Ботаническая — Компрессорный», который едет к гипермаркету «Сима-ленд».

Теперь общественный транспорт, ехавший по Кольцовскому тракту, будет проезжать мимо «Сима-ленда» и выезжать на кольцевую дорогу, рассказали в компании «Форт-транс».

Из-за изменения в движении маршрута данный рейс увеличится приблизительно на три километра. Кроме «Сима-ленда», добавится остановка «Терминал Чкаловский».

Напомним, 28 декабря 2023 года в Екатеринбурге стали ездить 15 новых автобусов. Вскоре в городе начнут ездить еще 20 автобусов. Кроме того, новый городской транспорт появился в Каменске-Уральском.

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#Транспорт#Автобус#Остановка#Маршрут#Гипермаркет#Общественный транспорт#Кольцовский тракт#Городской транспорт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Компрессорный
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