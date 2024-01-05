К «Сима-ленду» в Екатеринбурге стал ездить еще один автобус

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Теперь общественный транспорт, ехавший по Кольцовскому тракту, будет проезжать мимо «Сима-ленда» и выезжать на кольцевую дорогу, рассказали в компании «Форт-транс».
Из-за изменения в движении маршрута данный рейс увеличится приблизительно на три километра. Кроме «Сима-ленда», добавится остановка «Терминал Чкаловский».
Напомним, 28 декабря 2023 года в Екатеринбурге стали ездить 15 новых автобусов. Вскоре в городе начнут ездить еще 20 автобусов. Кроме того, новый городской транспорт появился в Каменске-Уральском.