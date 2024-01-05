tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

200 единиц техники отправлены на уборку улиц Екатеринбурга

Коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге

5 января 2024, 11:36
Фото: 1MI

200 единиц техники отправлены на уборку улиц Екатеринбурга

Снегопады продолжаются в Екатеринбурге. Городские службы проводят уборку улиц.

К примеру, работы по расчистке проводятся на улице Фрезеровщиков, где утром к снегопаду добавилась коммунальная авария. Здесь прорвало трубу с холодной водой. Также снег завалил и другие городские улицы и дворы.

Как сообщили в администрации, 3 января городские улицы расчищали 157 единиц техники и 370 рабочих. Они вывезли 2430 тонн снега. В ночь с 3 на 4 января на уборку последствий снегопада вышло больше людей.

Речь идет о 243 единицах различной техники, а также 92 дорожных рабочих. Они вывезли с улиц Екатеринбурга 5 тысяч тонн снега. В дневное время 4 января уборка была продолжена.

Ранее сообщалось, что мз-за сильных снегопадов в Свердловской области затруднен вывоз мусора.

Синоптик Пулин спрогнозировал снегопады в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопадов в Свердловской областиЖители Екатеринбурга встали на лыжи и сноуборды из-за снегопада
#Свердловская область#Снег#Холодная вода#Техника#Окружающая среда#Рабочие#Снегопады#Дворы#Коммунальная авария#Уборка улиц#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год
Вчера, 13:05
Честь «Льва» и иск за воду. Крупные арбитражные дела в Свердловской области за ноябрь
Сегодня, 08:10
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Вчера, 04:00
Родители праздновали Новый год: подробности смерти годовалой девочки в Екатеринбурге
Вчера, 14:45
Чиновники впервые прокомментировали избиение сироты мигрантами в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок
Вчера, 13:27