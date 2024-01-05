Коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
К примеру, работы по расчистке проводятся на улице Фрезеровщиков, где утром к снегопаду добавилась коммунальная авария. Здесь прорвало трубу с холодной водой. Также снег завалил и другие городские улицы и дворы.
Как сообщили в администрации, 3 января городские улицы расчищали 157 единиц техники и 370 рабочих. Они вывезли 2430 тонн снега. В ночь с 3 на 4 января на уборку последствий снегопада вышло больше людей.
Речь идет о 243 единицах различной техники, а также 92 дорожных рабочих. Они вывезли с улиц Екатеринбурга 5 тысяч тонн снега. В дневное время 4 января уборка была продолжена.
Ранее сообщалось, что мз-за сильных снегопадов в Свердловской области затруднен вывоз мусора.