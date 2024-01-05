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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

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Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству

Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству

5 января 2024, 12:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 6 и 7 января ожидаются морозная погода и снегопады. Холода достигнут -26 градусов.

Так, в субботу, 6 января, в утреннее время в городе будет -26 градусов. В обед будет -20 градусов, а вечером -24 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.

В течение всей субботы снега не ожидается. А в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, прогнозируются снегопад и до -24 градусов. Утром снежная погода продолжится и немного потеплеет — до -21 градуса.

Днем ожидается -17 градусов, а вечером -20 градусов. Порывы ветра в оба дня не превысят трех метров в секунду.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге. Недавно рабочие вывезли с улиц города 5 тысяч тонн снега.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Снег#Погода#Снегопад#Холода#Окружающая среда#Пасмурная погода#Морозы#Рождество#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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