Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Так, в субботу, 6 января, в утреннее время в городе будет -26 градусов. В обед будет -20 градусов, а вечером -24 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.
В течение всей субботы снега не ожидается. А в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, прогнозируются снегопад и до -24 градусов. Утром снежная погода продолжится и немного потеплеет — до -21 градуса.
Днем ожидается -17 градусов, а вечером -20 градусов. Порывы ветра в оба дня не превысят трех метров в секунду.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге. Недавно рабочие вывезли с улиц города 5 тысяч тонн снега.