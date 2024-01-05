На 3 часа задержано курсирование двух поездов и одной электрички под Челябинском

Известно о двухчасовой задержке от графика движения двух скорых поездов: один до Нижневартовска, второй до Нового Уренгоя. Также опаздывал на три часа пригородный электропоезд до Каменска-Уральского, сообщает «КП-Челябинск». По информации руководства железной дороги, неполадки возникли на участке между селами Кунашак и Муслюмово, что в 50 километрах севернее от областного центра.