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Три железнодорожных поезда попали в затор под Челябинском

На 3 часа задержано курсирование двух поездов и одной электрички под Челябинском

5 января 2024, 05:10
Фото: 1MI

Три железнодорожных поезда попали в затор под Челябинском

На Южно-Уральской железной дороге возникли технические неисправности, ставшие причиной задержки трех поездов.

Известно о двухчасовой задержке от графика движения двух скорых поездов: один до Нижневартовска, второй до Нового Уренгоя. Также опаздывал на три часа пригородный электропоезд до Каменска-Уральского, сообщает «КП-Челябинск». По информации руководства железной дороги, неполадки возникли на участке между селами Кунашак и Муслюмово, что в 50 километрах севернее от областного центра.

Ранее сотрудники Свердловской Госавтоинспекции помогли детям из Челябинска попасть домой.

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