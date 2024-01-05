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Родителей избивших девочку мальчиков в Нижнем Тагиле привлекут к ответственности

На родителей подростков в Нижнем Тагиле завели дело за плохое воспитание детей

5 января 2024, 08:21
Фото: 1MI

Родителей избивших девочку мальчиков в Нижнем Тагиле привлекут к ответственности

В отношении родителей двух подростков, которые набросились на девочку в Нижнем Тагиле, возбудили административное дело.

Семейная пара обвиняется в плохом воспитании своих детей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, 29 декабря 2023 года двое учеников школы No56 жестоко избили сверстницу, после чего девочка оказалась в больнице. При этом известно, что школьный охранник, видевший происходящее, не вмешался и не остановил избиение.

В городском Управлении образования инициировали проверку по факту ЧП. Также данным происшествием заинтересовались депутаты Госдумы.

Действия охранника тагильской школы проверят после избиения школьницы мигрантами
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