На родителей подростков в Нижнем Тагиле завели дело за плохое воспитание детей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Семейная пара обвиняется в плохом воспитании своих детей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, 29 декабря 2023 года двое учеников школы No56 жестоко избили сверстницу, после чего девочка оказалась в больнице. При этом известно, что школьный охранник, видевший происходящее, не вмешался и не остановил избиение.
В городском Управлении образования инициировали проверку по факту ЧП. Также данным происшествием заинтересовались депутаты Госдумы.