Надышался газом: прокуратура проверит обстоятельства смерти подростка в Березовском

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Предварительная причина смерти связана с вдыханием газа, сообщает прокуратура Свердловской области. Также юноша в гостях употреблял и энергетики. Несчастный случай произошел вечером 4 января.
Городская прокуратура инициировала проверку по данному случаю. Известно, что погибший из благополучной семьи учился на первом курсе техникума.
Ранее в Нижней Салде скончался 13-летний подросток — он надышался газом. В целях борьбы с детской токсикоманией, областные парламентарии выступили с инициативой о запрете реализации газовых зажигалок несовершеннолетним.