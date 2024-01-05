tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

16-летний подросток умер в Березовском после вдыхания газа

Надышался газом: прокуратура проверит обстоятельства смерти подростка в Березовском

5 января 2024, 08:14
Фото: 1MI

16-летний подросток умер в Березовском после вдыхания газа

16-летний житель Березовского потерял сознание и умер после того, как надышался газом, будучи в гостях у своей подруги.

Предварительная причина смерти связана с вдыханием газа, сообщает прокуратура Свердловской области. Также юноша в гостях употреблял и энергетики. Несчастный случай произошел вечером 4 января.

Городская прокуратура инициировала проверку по данному случаю. Известно, что погибший из благополучной семьи учился на первом курсе техникума.

Ранее в Нижней Салде скончался 13-летний подросток — он надышался газом. В целях борьбы с детской токсикоманией, областные парламентарии выступили с инициативой о запрете реализации газовых зажигалок несовершеннолетним.

Вместо отдыха лечение: жители Челябинска массово отравились роллами в Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга несут игрушки, цветы и свечи к дому, где была выброшена девочкаПеребегала дорогу перед авто: в Камышлове в ДТП погибла школьницаУченик 11 класса покончил с собой в СысертиВо все тяжкие: мужчина похитил пакет «Озон» в Нижнем Тагиле
#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Прокуратура#Дети#Смерть#Березовский#Энергетики#Екатеринбург#Инцидент#Токсикомания#Вдыхание газа
Подпишитесь
«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год
Вчера, 13:05
Честь «Льва» и иск за воду. Крупные арбитражные дела в Свердловской области за ноябрь
Сегодня, 08:10
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Вчера, 04:00
Родители праздновали Новый год: подробности смерти годовалой девочки в Екатеринбурге
Вчера, 14:45
Чиновники впервые прокомментировали избиение сироты мигрантами в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок
Вчера, 13:27