Ожогами 2 степени поплатился парень за чужую шутку с дымовой шашкой в Екатеринбурге

История в два действия развернулась в одной из квартир города в Курчатовском районе, которую получила бывшая воспитанница детского дома. Внутри собралась шумная компания молодых людей и девушек, в основном из детдома. В то время, пока хозяйка управлялась на кухне, анонимный шутник активировал дымовую шашку и забросил к ней.