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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге ошпарила кипятком толпу гостей

Ожогами 2 степени поплатился парень за чужую шутку с дымовой шашкой в Екатеринбурге

5 января 2024, 14:27
Фото: 1MI

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге ошпарила кипятком толпу гостей

Молодая компания, в основном состоящая из выходцев детского дома, решила подшутить над хозяйкой квартиры в Екатеринбурге и бросила дымовую шашку на кухню. Девушка юмор не оценила и в ответ плеснула в толпу кипятком.

История в два действия развернулась в одной из квартир города в Курчатовском районе, которую получила бывшая воспитанница детского дома. Внутри собралась шумная компания молодых людей и девушек, в основном из детдома. В то время, пока хозяйка управлялась на кухне, анонимный шутник активировал дымовую шашку и забросил к ней.

Ответ не заставил себя долго ждать. Несколько литров кипятка мстительница выплеснула прямо в толпу. Больше всего досталось одному из гостей в центре.

Известно, что жильцы дома регулярно жалуются на шумных соседей, а в день инцидента в квартиру наведывались сотрудники полиции и оформили административный штраф за нарушение закона о тишине. Обращаться в полицию с жалобой на хозяйку ошпаренный парень не стал, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Ранее сообщалось, более 120 детей-сирот получат квартиры в Нижнем Тагиле.

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