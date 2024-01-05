Ожогами 2 степени поплатился парень за чужую шутку с дымовой шашкой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
История в два действия развернулась в одной из квартир города в Курчатовском районе, которую получила бывшая воспитанница детского дома. Внутри собралась шумная компания молодых людей и девушек, в основном из детдома. В то время, пока хозяйка управлялась на кухне, анонимный шутник активировал дымовую шашку и забросил к ней.
Ответ не заставил себя долго ждать. Несколько литров кипятка мстительница выплеснула прямо в толпу. Больше всего досталось одному из гостей в центре.
Известно, что жильцы дома регулярно жалуются на шумных соседей, а в день инцидента в квартиру наведывались сотрудники полиции и оформили административный штраф за нарушение закона о тишине. Обращаться в полицию с жалобой на хозяйку ошпаренный парень не стал, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Ранее сообщалось, более 120 детей-сирот получат квартиры в Нижнем Тагиле.