Первый пожар в Новом году: в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду

В результате огонь уничтожил кровлю и чердачное перекрытие деревянного строения. Частично повреждены стены дома. В тушении пожара участвовали две единицы техники и семь бойцов пожарной охраны. С огнем личный состав управился за 6 минут. Пострадавших нет, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы.