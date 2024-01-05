Первый пожар в Новом году: в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В результате огонь уничтожил кровлю и чердачное перекрытие деревянного строения. Частично повреждены стены дома. В тушении пожара участвовали две единицы техники и семь бойцов пожарной охраны. С огнем личный состав управился за 6 минут. Пострадавших нет, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы.
В настоящее время представители МЧС проводят проверку и занимаются установлением обстоятельств произошедшего, в том числе причин появления огня.
В Краснотурьинске 4 января также на вызов выезжали огнеборцы — поступил вызов о возгорании в 4-этажном доме. Ранее в Челябинске при тушении пожара в квартире обнаружили тело погибшего хозяина.