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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Садовый дом сгорел в Нижнем Тагиле 4 января

Первый пожар в Новом году: в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду

5 января 2024, 12:07
Фото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО

Садовый дом сгорел в Нижнем Тагиле 4 января

В СНТ «Уралхимпласт-1» в Нижнем Тагиле 4 января произошло возгорание на площади 60 квадратных метров.

В результате огонь уничтожил кровлю и чердачное перекрытие деревянного строения. Частично повреждены стены дома. В тушении пожара участвовали две единицы техники и семь бойцов пожарной охраны. С огнем личный состав управился за 6 минут. Пострадавших нет, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Фото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО

В настоящее время представители МЧС проводят проверку и занимаются установлением обстоятельств произошедшего, в том числе причин появления огня.

В Краснотурьинске 4 января также на вызов выезжали огнеборцы — поступил вызов о возгорании в 4-этажном доме. Ранее в Челябинске при тушении пожара в квартире обнаружили тело погибшего хозяина.

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Пожар#Коллективный сад#ЧП#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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