Подробности о жизни семьи избитой девочки-сироты сообщили в полиции в Нижнем Тагиле

По сообщению полиции Свердловской области, отец школьницы был неоднократно судим: один раз по статье о незаконном обороте наркотиков и дважды привлекался за совершение краж. Последний тюремный срок мужчина отбывал в ИК-12, откуда вышел на свободу в феврале 2021 года. С весны 2023 года находится под административным надзором сотрудников полиции.