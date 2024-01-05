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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Стали известны подробности о семье пострадавшей девочки в Нижнем Тагиле

Подробности о жизни семьи избитой девочки-сироты сообщили в полиции в Нижнем Тагиле

5 января 2024, 08:59
Фото: Midjourney

Стали известны подробности о семье пострадавшей девочки в Нижнем Тагиле

Новые факты об инциденте с участием учеников тагилстроевской школы в Нижнем Тагиле сообщила областная полиция.

По сообщению полиции Свердловской области, отец школьницы был неоднократно судим: один раз по статье о незаконном обороте наркотиков и дважды привлекался за совершение краж. Последний тюремный срок мужчина отбывал в ИК-12, откуда вышел на свободу в феврале 2021 года. С весны 2023 года находится под административным надзором сотрудников полиции.

Родительница девочки была лишена материнских прав и в настоящее время находится в женской колонии №6 Нижнего Тагила. Женщине было назначено 11 лет заключения.

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