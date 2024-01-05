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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Подросток из Екатеринбурга найден в Московской области

Подросток из Екатеринбурга найден за полторы тысячи километров от дома

5 января 2024, 15:16
Фото: 1MI

Подросток из Екатеринбурга найден в Московской области

В Московской области нашли подростка из Екатеринбурга, который пропал 7 декабря.

Молодого человека зовут Артемий. Его нашли. Выяснилось, что он сбежал из Екатеринбурга в Московскую область — скрывался парень от родителей, сообщает Е1.

По данным издания, подростка обнаружили в деревне Иваново. Вычислили его при помощи камер видеонаблюдения. Родственница Артемия Елена рассказала, что мальчик уже возвращен в родной город. Отмечается, что со школьником все хорошо.

В полиции добавили, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Уехал он, потому что хотел начать жить самостоятельно.

Парень воспитывался в полной многодетной семье. В школе и с родителями он не конфликтовал. О нем рассказывали как о спокойном ребенке.

Напомним, что ранее, 30 декабря, пропавшего подростка со шрамом на лбу из Верхней Синячихе нашли мертвым. Мальчику было 14 лет. Причину смерти установит экспертиза.

#Происшествия#Многодетная семья#Родители#Школьник#Видеонаблюдение#Пропажа#Сбежал#Московская область#Возвращение#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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