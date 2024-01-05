Подросток из Екатеринбурга найден за полторы тысячи километров от дома

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Молодого человека зовут Артемий. Его нашли. Выяснилось, что он сбежал из Екатеринбурга в Московскую область — скрывался парень от родителей, сообщает Е1.
По данным издания, подростка обнаружили в деревне Иваново. Вычислили его при помощи камер видеонаблюдения. Родственница Артемия Елена рассказала, что мальчик уже возвращен в родной город. Отмечается, что со школьником все хорошо.
В полиции добавили, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Уехал он, потому что хотел начать жить самостоятельно.
Парень воспитывался в полной многодетной семье. В школе и с родителями он не конфликтовал. О нем рассказывали как о спокойном ребенке.
Напомним, что ранее, 30 декабря, пропавшего подростка со шрамом на лбу из Верхней Синячихе нашли мертвым. Мальчику было 14 лет. Причину смерти установит экспертиза.